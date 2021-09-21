Bunları biliyor musunuz? İstanbul'un ilk kez okuyacağınız özellikleri: Taşı toprağı kömür

20 milyona yakın insanın yaşadığı her gün üzerinde milyarlarca adım atılan İstanbul hakkında okuyacaklarınız belki de ilk kez karşınıza çıkacak.
Marmara Havzası'na yönelik hazırlanan rapora göre megakentteki 2 bin 500 bitki türünden 270'i tehlikede. 32 bini aşkın taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. En büyük 100 sanayi kuruluşunun 42'si, en büyük 500 kuruluşun 250'si İstanbul'da.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Marmara Havzası'na yönelik hazırlattığı, "Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Stratejik Çevresel Değerlendirme Taslak Raporu"nda İstanbul'a ilişkin ilginç tespit ve istatistikler yer aldı.