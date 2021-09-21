Bunları biliyor musunuz? İstanbul'un ilk kez okuyacağınız özellikleri: Taşı toprağı kömür

150 BİN YIRTICI KUŞ

- Dünyadaki önemli kuş göç yollarından birisi üzerinde bulunan İstanbul'da yılda iki kez sayıları yüz binlerle ifade edilen kuşlar bu şehir üzerinden göç etmekte. Her yıl 300 binin üzerinde leylek ve en az 150 bin yırtıcı kuş göç geçişi yapıyor. Yırtıcı kuşların başında şahin, arı şahini, küçük orman kartalı ve atmaca bulunuyor.

OKUL VE ÖĞRENCİ SAYISI

- İstanbul'daki okul öncesi seviyesindeki okul sayısı 4 bin 181, öğrenci sayısı 281 bin 10. İlkokul seviyesindeki okul sayısı 1.600, öğrenci sayısı 917 bin 466. Ortaokul seviyesindeki okul sayısı 1.791, öğrenci sayısı 990 bin 111 ve ortaöğretim seviyesindeki okul sayısı 1.848, öğrenci sayısı 1 milyon 53 bin 598. Tüm eğitim seviyelerindeki öğretmen sayısı 167 bin 716, derslik sayısı ise 78 bin 580. İlde toplam 57 adet üniversite bulunmakta. Tüm lisans seviyelerindeki öğrencilerin toplam sayısı ise 1 milyon 109 bin 739.

- İstanbul'un yüzölçümü 5 bin 463 kilometrekare. Bunun 988 kilometrekaresi tarım, 106 kilometrekaresi çayır-mera, 2 bin 407 kilometrekaresi orman alanı. 1.962 kilometrekaresi tarım dışı arazi olarak kullanılmakta.