Bazıları kopan elektrik telinin üzerinden geçti! Bazılarıysa riske girmedi

Olay, Ali İhsan Paşa Mahallesi Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan geçen elektrik iletim hatlarından kablolardan biri bağlı olduğu direkten koparak aşağı düştü. Bir ucu direğe bağlı olan ve elektriğin olup olmadığı bilinmeyen kabloyu yol ortasında gören sürücüler duraksayarak herhangi bir olumsuzluğa yol açmamak için yollarını değiştirirken bazıları ise duruma umursamayarak kablonun üstünden geçti.