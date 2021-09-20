Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

Olay, saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Koyu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert K. isimli teknede dün akşam 18:00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı.
Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
AYNI TEKNEDE BİR GÜNDE İKİNCİ YANGIN
Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.