10 yıllık hayali gerçek oldu! Poşet açarak başladı şimdi Edirne'nin tek kadın kasabı

Edirne'deki Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı'nın tek kadın çalışanı "Kasap kız" lakabıyla bilinen Kübra Ayık, yıllardır hayalini kurduğu iş yerini açmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyor. Erzurum'dan Edirne'ye göçen bir ailenin kızı olan Kübra Ayık, okul harçlığını kazanmak için kardeşinin çalıştığı kasapta başladığı işi meslek edindi.
10 yıl önce hem okuyup hem çalışması gerektiği dönemde kız kardeşinin teklifi ile kasabın yanında çalışmaya başlayan Kübra Ayık, kısa sürede et doğrama, kıyma çekme, kemik kırma ve bıçak bilemeyi öğrendi.
O günden bu güne kasaplık yapan Kübra Ayık, artık kentte 'Kasap Kız' olarak anılıyor. Edirne'nin tek kadın kasabı Ayık, her gün motosikletine binerek kendi işine gelmenin mutluluğunu yaşıyor.