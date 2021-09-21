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    • Yaşam
    • 21.09.2021 09:47
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    • 21.09.2021 09:55
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    10 yıllık hayali gerçek oldu! Poşet açarak başladı şimdi Edirne'nin tek kadın kasabı

    Edirne'de 'kasap kız' olarak bilinen 27 yaşındaki Kübra Ayık, 10 yıllık hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Lisede kız kardeşinin teklifi ile kasapta poşet açarak çalışmaya başlayan Ayık, kısa sürede et doğrama, kıyma çekme, kemik kırma ve bıçak bilemeyi öğrendi. Ayık, şimdilerde ise hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte Edirne'nin 'kasap kızı' Kübra Ayık'ın hikayesi...

    İHA
    Şehirdeki tek kadın kasap! İşte Kasap kızın hikayesi...

    Edirne'deki Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı'nın tek kadın çalışanı "Kasap kız" lakabıyla bilinen Kübra Ayık, yıllardır hayalini kurduğu iş yerini açmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyor. Erzurum'dan Edirne'ye göçen bir ailenin kızı olan Kübra Ayık, okul harçlığını kazanmak için kardeşinin çalıştığı kasapta başladığı işi meslek edindi.

    10 yıl önce hem okuyup hem çalışması gerektiği dönemde kız kardeşinin teklifi ile kasabın yanında çalışmaya başlayan Kübra Ayık, kısa sürede et doğrama, kıyma çekme, kemik kırma ve bıçak bilemeyi öğrendi.

    O günden bu güne kasaplık yapan Kübra Ayık, artık kentte 'Kasap Kız' olarak anılıyor. Edirne'nin tek kadın kasabı Ayık, her gün motosikletine binerek kendi işine gelmenin mutluluğunu yaşıyor.



        "İLERDE DÜKKâN AÇARIM, KENDİ İŞİMİ KURARIM DEMİŞTİM"
        Kasaplığın aslında gönlünde olmayan bir meslek olduğunu ve sadece o zamanki mecburiyetinden kaynaklı girdiği bir yer olduğunu söyleyen Kasap Kız Ayık, "Lisenin sonlarına doğru staj zamanı baya zorlanmaya başladım. İşten çıkıyorum eve gelip ödev falan yapıyorum. Ertesi gün okula gidiyorum okulda işe geçiyorum.

        Öğretmenlerim de bir seçim yapmalısın falan demeye başlamıştı. Bunun üniversite zamanı vardı. Üniversitede de hiç çalışmayıp okula gidecek durumumuz yoktu.

        O süreçte mesleğimi de seviyordum. Hobi haline gelmişti artık. Liseyi bitirdikten sonra ben bu işe yoğunlaşayım ilerde dükkân açarım kendi işimi kurarım dedim. Hayal ettim ve şimdi de bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.



            "KASAPLIK BENİM İÇİN TERAPİ GİBİ BİR ŞEY OLUYOR"
            Kasaplığın terapi gibi bir şey olduğunu aktaran Ayık, morali bozuk olduğunda kemik kırarak işi eğlenceli hale getirdiğini ve işini severek yaptığını ifade etti.

            Daha önceki zamanlarda da özellikle kadınlar tarafından helal olsun gibi takdirler aldığını söyleyen Kasap Kız Ayık, "Sadece kadınlardan değil erkeklerden de aynı yorumları alıyordum.

            İş yerimi açtıktan sonra gelen müşteriler yetkili kim diye sorduğunda benim diyorum. Sen misin deyip şaşırıyorlar. Herhalde heybetli birisini bekliyorlar.

                Sonra helal olsun diyorlar. Dükkana girdiklerinde kadın olduğu için daha hijyenik olduğunu düşünüp içleri rahat şekilde alışveriş yapıyorlar" dedi.



                10 YILLIK HAYALİ GERÇEK OLDU
                Kendine bir iş yeri açmanın 10 yıldan beri hayal ettiği bir şey olduğunu belirten Ayık, "Tabela asılırken bile ağladım. Oldu ben başardım dedim. Çok güzel bir duygu.

                Zor oldu ama mutluyum. Tek atımlık kurşunum vardı. Onu attım devamı yok. Kaybetme gibi bir lüksüm de yok. Kazanmak ve yapmak zorundayım" ifadelerine yer verdi.
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