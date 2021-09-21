Amasya'da TikTok gençliğini kıskandıran video! Damadın başına önce yumurta, sonra un, yağ ve sirkeli su ile vurdular

Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, "Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti" dedi.

"BULAŞIK DETERJANIYLA 3 KERE YIKANMAK ZORUNDA KALDIM"