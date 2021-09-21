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    • Yaşam
    • 21.09.2021 12:03
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    • 21.09.2021 12:38
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    Amasya'da TikTok gençliğini kıskandıran video! Damadın başına önce yumurta, sonra un, yağ ve sirkeli su ile vurdular

    Amasya’da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı. Tuhaf eğlenceye maruz kalan damat, "Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor" dedi. Haberin detayları...

    İHA
    Amasya’da TikTok gençliğini kıskandıran video

    Amasya'da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı.

    Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı.

    "ARKADAŞLARIMIN ARASINDAKİ SON BEKAR BENDİM"

    Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, "Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti" dedi.

    "BULAŞIK DETERJANIYLA 3 KERE YIKANMAK ZORUNDA KALDIM"

        Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, "Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor" diye konuştu.

        İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle birlikte dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi.

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        Haberler Yaşam Amasya'da TikTok gençliğini kıskandıran video! Damadın başına önce yumurta, sonra un, yağ ve sirkeli su ile vurdular
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