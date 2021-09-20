Husumetlisinin peşini bırakmadı! Önce babası silahla yaraladı 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BIÇAKLANAN ŞAHSIN 41 GÜN ÖNCE SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adem Y.'nin 8 Ağustos'ta da şoför olarak çalıştığı otobüsten inerek durak bahçesinde oturmak istediği sırada Emre A.'nın babası Cemalettin A. (52) ve yeğeni Y.A. (28) tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yaralanan Adem Y.(nin daha sonra şahıslar tarafından darp edildiği, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekiplerinin silahlı saldırgan Cemalettin A. ve Y.A.'yı gözaltına aldığı ve iki zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.