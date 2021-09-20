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    • Yaşam
    • 20.09.2021 23:59
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    • 21.09.2021 00:06
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    Husumetlisinin peşini bırakmadı! Önce babası silahla yaraladı 42 gün sonra oğlu bıçakladı

    Kocaeli’de aralarında husumet olan şahıslar sokak ortasında birbirlerine girdi. Körfez ilçesinde bir şahıs, 42 gün önce babasının silahla yaraladığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.

    Önce babası 42 gün sonra oğlu yaraladı!

    Kocaeli'de aralarında husumet olan şahıslar sokak ortasında birbirlerine girdi.

    Olay, dün akşam Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Y. ile aralarında husumet bulunan Emre A. (36) caddede karşılaştı.

    BIÇAKLA YARALADI
    Adem Y. ile Emre A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre A., cebinden çıkarttığı bıçakla Adem Y.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Adem Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Emre A. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    BIÇAKLANAN ŞAHSIN 41 GÜN ÖNCE SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Adem Y.'nin 8 Ağustos'ta da şoför olarak çalıştığı otobüsten inerek durak bahçesinde oturmak istediği sırada Emre A.'nın babası Cemalettin A. (52) ve yeğeni Y.A. (28) tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI
    Yaralanan Adem Y.(nin daha sonra şahıslar tarafından darp edildiği, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekiplerinin silahlı saldırgan Cemalettin A. ve Y.A.'yı gözaltına aldığı ve iki zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Husumetlisinin peşini bırakmadı! Önce babası silahla yaraladı 42 gün sonra oğlu bıçakladı
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