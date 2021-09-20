Neslican Tay ne zaman öldü, ne kanseriydi? Neslican Tay filmi 'Demir Kadın Neslican' ne zaman çıkacak? Neslican'ın mezarı nerede?

Hayatı

Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi. 14 Ağustos 2017'de sosyal medya üzerinden hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlatmaya başladı. Bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi. Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenşimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti.Cenazesi Rize'ye defnedildi.