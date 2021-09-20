Neslican Tay ne zaman öldü, ne kanseriydi? Neslican Tay filmi 'Demir Kadın Neslican' ne zaman çıkacak? Neslican'ın mezarı nerede?

Neslican Tay hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. 3 kez kanseri yenen Tay, sosyal medya üzerinde yaptığı yaşama azmi temalı paylaşımlarla biliniyordu. Tüm kadınlara ve kanser hastalarına ilham olan videoları ve konuşmaları ile kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay hakkında araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminin vizyon tarihi de belli oldu. Peki, Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? Neslican Tay filmi ne zaman çıkacak? Neslican Tay'ın mezarı nerede? İşte tüm detaylar!
NESLİCAN TAY KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?
Neslican Tay (14 Mart 1998, Bursa - 20 Eylül 2019, İstanbul) Türk kanser aktivisti. Üç kez kanseri yenen Tay, sosyal medya üzerinde yaptığı yaşama azmi temalı paylaşımlarla tanınıyordu. Bu paylaşımlar pek çok kadına ilham olmuştur.
Hayatı
Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi. 14 Ağustos 2017'de sosyal medya üzerinden hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlatmaya başladı. Bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi. Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenşimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti.Cenazesi Rize'ye defnedildi.