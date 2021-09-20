Kaçak göçmenleri Sultangazi'ye taşıyan şoför: Kişi başı 150 TL'ye anlaştık

Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Sultangazi'den Edirne'ye gittikleri, sınırı geçemeyince de anlaştıkları minibüs sürücüsü tarafından ilçeye geri getirildikleri öğrenildi.

"SULTANGAZİ'YE GERİ GETİRMEK İÇİN ANLAŞTIK"