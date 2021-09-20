1970 model Cadillac'ın parçaları pahalı gelince kendisi yaptı ABD'den talip çıktı!

Jantın takım olarak 4 adet satıldığını, Amerika'daki fiyatının 12 bin dolar olduğunu söylediler. Bize de çok pahalı geldi, kargoyla 20 bin doları bulacak. Biz tamir takımı istedik oradan, ellerinde olmadığını söylediler. Ben de o zaman sağlam çıkma bir jant verin dedim. Bunun fabrika ayarlı bir akort olduğunu sonradan akort tutmadığını ısrarla söylediler" diye konuştu.

Jantı almaktan vazgeçtiklerini ve Bayrampaşa'da makine mühendisi ve makine imalatçısı kardeşiyle konuştuğunu belirten Çınar, "Kardeşim Bayrampaşa'da makine imalatı yapıyor, makine sonuçta 'biz bunu yapmayı başarırız' dedi. Beraber söktük, kırık parçalarını analizden geçirdik. Aynılarını bire bir yaptı. Sonra biz parçaları taktık, akort ayarını yaptık. Balansını da sıfır yaptık. Yaklaşık 1 yıl oldu, birçok kez Adapazarı'na, Edirne tarafında gidip geldim" dedi.