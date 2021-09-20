Selçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı

"YARIŞMALARA 200 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİMİZ BAŞVURDU"

Konuşmasına "TEKNOFEST dördüncü yılında İstanbul'da ilk başladığı yerde devam ediyor" diyerek başlayan Selçuk Bayraktar, "Pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'mızın yönergeleri doğrultusunda tedbirler alınarak kutlanacak. Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. TEKNOFEST halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Aynı anda alanda yüz bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemimiz işleyecek. Şu an bulunduğumuz alan 450 bin metrekare ve normal şartlarda 450 bin insanı aynı anda bu alanda bulunabiliyor. Ama biz kısıtlı bir katılım uygulayacağız. Festivale katılabilmek için kayıt yaptırmak gerekiyor. Özellikle önden kayıt yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz. Ama en önemlisi bütün bu hava araçları tümüyle yerli ve milli araçlar olacak" diye konuştu.