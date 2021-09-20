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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 20 Eylül 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 20 Eylül 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Gülçin ile Selim Ataş'ın yakışıklısı Taha Ataş



    Meltem ile Mustafa Demir'in fıstıkları Alin Demir



    Zeynep ve Yunus Kırklar'ın kızları Feride ve Zümra



    Burcu ile Gökhan Yucal'ın yakışıklıları Cesur Yucal
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 20 Eylül 2021
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