Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 20 Eylül 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Gülçin ile Selim Ataş'ın yakışıklısı Taha AtaşMeltem ile Mustafa Demir'in fıstıkları Alin DemirZeynep ve Yunus Kırklar'ın kızları Feride ve ZümraBurcu ile Gökhan Yucal'ın yakışıklıları Cesur Yucal