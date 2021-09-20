Çocukların gözü önünde dehşet kamerada! Eşine tabureyle saldırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine T.Y., 2 çocuğunun gözü önünde eşini darbetmeye başladı. Evin içinde başlayan darp, balkonda da devam etti. K.K.'nin çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.