Ordu'daki Asarkaya Kent Ormanı, bir cinayetin merkezi oldu (Yaşam haberleri)

Ordu'daki Asarkaya Kent Ormanı, bir cinayetin merkezi oldu. Ormanlık alanda bulunan Ulaş Kuyumcu (42) yanında bulunan M.Ö isimli 28 yaşındaki bayan ile birlikte iddiaya göre silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ulaş Kuyumcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.Ö isimli kadın ise sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ekipler, katilin bulunması için çalışma başlatırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

FİLM GİBİ YÖNTEM

İstanbul'da kendisini şirket sahibi üst düzey bir iş adamı gibi tanıtıp avukatlarla yemek yiyen ve bir süre sonra şarjım bitti deyip yemek ortasında kaçarak hesabı avukatlara ödeten dolandırıcı Sinan G. (43) Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sahte iş adamının yemek ortasında "şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?" deyip avukatların telefonunu da çaldığı öğrenildi. 12 ayrı avukatı aynı yöntemle dolandırdığı öne sürülen şüphelinin tekstil işçisi olduğu öğrenildi. YUNUS EMRE KAVAK.

KAZADA CAN VERDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Bilal Kara idaresindeki 48 HK 615 plakalı otomobil, Kargı Mahallesi Zeybekler Sokak Kanalbaşı mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLDÜRÜP TRENDEN ATLADI

Nevşehir'de Tarhana Yaman'ın (53) av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Duran Aşar'ın (63), 2 çocuk annesini öldürüp, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'ne geldiği ve yük treninin önüne atlayarak, intihar ettiği kesinleşti.

EN ACI YILDÖNÜMÜ!

İstanbul Pendik'te dün sabah Rıdvan (29) ve eşi Güler Ergül (31), iki çocuklarıyla evlilik yıldönümünü kutlamak için Sapanca'ya gitmek üzere arabayla yola çıktı. Ancak sürücü Rıdvan Ergül, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçup takla attı. Korkunç kazada Ergül çifti, yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki Dila ve 1 yaşındaki Muhammet ise yaralandı. Çocukların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çift, Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

HACİZDE PANİK!

İzmir'de spor salonu işletmecisi, haciz için iş yerine gelen avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu, başına silah dayayıp darp etti. İşletmeci gözaltına alınırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık işletmeci hakkında 'Silahla Tehdit' suçundan dava açarken, asliye ceza mahkemesi suçun tehdit değil 'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' olduğunu belirterek dosyayı görevsizlikle İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

KEDİYE ŞİDDET

Ankara'da eve tuvaletini yaptığı öne sürülerek sahibi tarafından şiddet uygulanan kedi, hayvanseverler sayesinde kurtarıldı. Sahibinin kediye şiddet uyguladığı anlar mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. MEVLÜT HASGÜL.

63 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 62 milyon 886 bin 989 lira devretti. 5 bilen 2 kişi 240 bin 976'şar, 4 bilenler bin 628'er, 3 bilenler 108'er, 2 bilenler ise 10 lira 30'ar kuruş alacak.

YÜZDE YÜZ VAHŞET

Manisa'da yaşayan Muhyettin Aydın (29), 3 yıl önce Fransa'ya gitti. 3 Eylül'de ortadan kaybolan Aydın'dan 15 gün sonra acı haber geldi. Rennes şehrindeki Apigne Göleti'nde cansız bedeni bulunan talihsiz adamın, 100 bıçak darbesiyle katledildiği, daha sonra sonra ellerinin arkadan bağlanıp, beton blokla gölete atıldığı belirlendi. Polis, Rennes'te bir dairede inceleme gerçekleştirdi. Dairede yaşayan ve Aydın'ın temasta olduğu düşünülen üç çocuklu Türk ailenin cesedin bulunmasından birkaç gün önce Türkiye'ye döndüğü tespit edildi.

KÖYANTiNA

Çağın felaketi COVİD-19 tüm dünyaya yayıldı. Ancak Kayseri Yeşilhisar'daki Akköy'e uğramadı! 150 kişinin yaşadığı 75 haneli köyde 1.5 yıldır tek bir vaka bile çıkmadı. Muhtar Mustafa Koçak "Köyümüzde hiç vaka görülmedi. Bundaki en büyük etmen tüm köylülerin maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmesi oldu. Ayrıca köye yabancıların, satıcıların girmesini yasakladık. Böylece dışarıdan köyümüze virüs girmemedi" ifadesini kullandı.

Ali ALTUNTAŞ

İŞTE ZAFER

Günün gülümseten haberi İzmir'den geldi. 69 yaşındaki Zafer Dilşeker'in hayali, arkeoloji bölümünü bitirmekti. 2017'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) binbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra üniversite sınavına girdi. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ne yerleşti. Dün, 4 yıllık eğitimin ardından cübbesini giydi. Hayallerini gerçekleştiren Dilşeker "Çok mutluyum" dedi.

OFFRODİT

Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan, dava şoku yaşadı! Şarkıcı Nicole Rona, geçtiğimiz günlerde Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Beyaz Orkide şarkısında izinsiz sesini kullanan Banu Alkan'a 75 bin liralık tazminat davası açtı. Dilekçede, Alkan'ın 4 yıldır şarkıyı kendi eseri olarak kullandığı ve maddi kazanç elde ettiği vurgulandı.

ŞİMDİ YANDI!

Türkiye, geçtiğimiz ay Ege ve Akdeniz'i saran orman yangınlarıyla sarsıldı. Dün ise Antalya Manavgat'taki Sorgun Çamlık bölgesinde 3 ayrı yerde yangın çıktı. Helikopter, arazöz ve işçilerin yaptığı müdahalelerle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Orman ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede çakmakla yangın çıkarmaya çalışan S.K'yla karşılaştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, ilk ifadesinde "Daha önceki yangınlarda evim hasar gördü. Ben de duruma dikkat çekmek için yangın çıkardım" açıklamasını yaptı. Ancak yapılan incelemede şoke eden bir ayrıntıya ulaşıldı. Şüphelinin, 14 Eylül'de Sorgun'da çıkan ve bir dönümlük arazinin kül olduğu yangını da çıkardığı anlaşıldı.

FRANSIZ ATEŞİ

Batı'da deniz altı savaşı çıktı! Fransa, Avustralya'nın 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını sona erdirmesiyle sarsıldı! Avustralya ise İngiltere ve ABD'yle, nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını da içeren bir savunma anlaşması yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian oldukça sert ifadeler kullandı: Bunun sonuçları ittifaklarımıza ve Hint-Pasifik bölgesinin Avrupa için önemine dair anlayışımızı etkileyecektir.

HAYIRSIZA MİRAS YOK

Yargıtay'dan emsal karar: Ailesini hiç aramayan hayırsız evlat mirastan men edilebilir.

DÜĞÜNDEN CENAZEYE

Ceyda-Onur Çıracı çifti İstanbul'da nikahlandı. Adana'daki düğün için yola çıktı. İçinde bulundukları araç, TIR'a çarptı. Damadın annebabası kurtarılamadı.

RÜZGAR YÖNDÜ

İzmir'de sosyal medya fenomeni Eda Yön, çıplak fotoğraf gönderen takipçisini şikayet etti. Savcı, reddetti.

ŞİMDİ ORDU

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehir dışından gelen öğrencilerin kira sorununa el attı.Yurt ve ev bulamayanlar için otellerle anlaştı. Hepsini ücretsiz ağırladı. Yemeklerini de ısmarladı.