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    • Yaşam
    • 19.09.2021 00:46
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    • 19.09.2021 00:50
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    ALES saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi alma ekranı

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün yapılacak. Nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu. Peki, ALES saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte ALES'e ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    ALES bugün yapılacak

    Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

    Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



    KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI TEDBİRLER
    ÖSYM, COVID-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.



    COVID-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.



        BAZI NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK
        Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.



        ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN ADAYLARA MESAJ
        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl ikincisi yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) girecek adaylara, başarı ve kolaylıklar dileğinde bulundu.



        Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (2021-ALES/2) 81 ilde 90 sınav merkezinde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.
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