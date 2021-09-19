Bursa Osmangazi'de bir aparttaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Akraba olan Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö., Cengiz Karadoğan'ın çalıştığı aparta bir sorunu çözmek için gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafta silaha davranınca, Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. ve Cengiz Karadoğan, ağır yaralandı.

Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö.'nün ise sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.