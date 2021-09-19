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    Bursa Osmangazi'de bir aparttaki tartışma cinayetle sonuçlandı

    Bursa'da 3 akraba, husumetli olduğu kişiyle konuşmak için onun çalıştığı aparta gitti. Silahlar konuştu... Aparttaki adam öldü, üçü ise yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Kanlı konuşma!

    Bursa Osmangazi'de bir aparttaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Akraba olan Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö., Cengiz Karadoğan'ın çalıştığı aparta bir sorunu çözmek için gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafta silaha davranınca, Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. ve Cengiz Karadoğan, ağır yaralandı.

    Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö.'nün ise sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Bursa Osmangazi'de bir aparttaki tartışma cinayetle sonuçlandı
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