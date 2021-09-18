Sinop’ta sirenler çaldı: Sığınaklara girin

Sinop İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri bugün düğmeye bastı. Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı.

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