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    • Yaşam
    • 18.09.2021 19:34
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    • 18.09.2021 20:39
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    Son dakika: İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış başladı! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen gök gürültülü şiddetli sağanak yağış başladı. Kağıthane ve Sultangazi'de fırtına çatıları uçururken bazı noktalara yıldırım düştü ve ağaçlar devrildi. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.

    İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış!

    Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

    Kağıthane ve Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu. Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi.




    Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.



    ÇATIDAN KOPAN PARÇA İLE YARALANDI
    Sultangazi'de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.

    Olay, Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak'ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.




    SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI
    Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Silivri'de akşam saatlerinde hava karardı. Bir süre sonra Yağmur başlarken, Silivri Sahili'nde kısa süreli dolu yağdı.



        METEOROLOJİ UYARMIŞTI
        Meteoroloji'den yapılan açıklama, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yere olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.
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