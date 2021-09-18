Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Kağıthane ve Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu. Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi.
Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
ÇATIDAN KOPAN PARÇA İLE YARALANDI
Sultangazi'de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.
Olay, Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak'ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Silivri'de akşam saatlerinde hava karardı. Bir süre sonra Yağmur başlarken, Silivri Sahili'nde kısa süreli dolu yağdı.