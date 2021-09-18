Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Parasını alamayan adam deveyi haczetti (Yaşam haberleri)

    Mehmet Sümer, devesini M.A’ya sattı. Senet imzalattı. Ancak parasını alamayınca haciz davası açtı! Talihsiz hayvan, borç yüzünden ahıra kaldırıldı.

    Yok deve!

    İlginç olayın adresi Aydın'dı. Mehmet Sümer, geçtiğimiz yıl devesini M.A isimli kişiye sattı. Ücreti için senet imzalattı. Ancak ödemesini alamayan Mehmet Sümer, durumu yargıya taşıdı. M.A'ya devenin haczi için dava açtı! Üzerine haciz konulan deve, yediemine teslim edilerek bir ahıra alındı! Herkes, davanın sonucuna odaklandı.

    ÖLÜME BÖYLE GİTTİ
    İstanbul     Maltepe'de yaşayan Seda Nur Şen, geçtiğimiz hafta sevgilisi Serdar Yazıcı ile bir otele gitti. Uyuşturucu kullandıktan sonra can verdi. Soruşturma sürerken genç kızın son anları ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Seda Nur, bir süre koridorda dolaşıyor. Ardından cansız bedeni otel odasından çıkartılıyor.

    DUYGU SELİ
    Kastamonu     Bozkurt'ta anaokulu öğretmeni Duygu Çelikel de hayatını kaybetti. Geride kalan köpeği, hala kendine gelemedi. Can dostu, her gün Duygu öğretmenin evinin önünde saatlerce bekledi. Ekipler, vefasına hayran kaldıkları köpeği sahiplendi. Çelikel'in komşusu Emre Şahin, "Bozkurt isimli köpeğimiz, vefasıyla hepimizi duygulandırdı" dedi.

        ALTINDAN PAHALI
        Japonya'da         toplam ağırlığı 70 gram olan 3 adet Matsutake Mantarı, 65 bin liraya (830 bin yen) satıldı. Sasayama'da üretilen mantarın kilosunun 920 bin lira olduğu açıklandı. Çam ağacında yetişen Matsutake Mantarı, farklı baharat aromalı kokusuyla Japon, Kore ve Çin mutfaklarında tercih ediliyor.

        İKİ KERE ÇALDILAR AMA KAÇAMADILAR
        Antalya'da         E.A.'nın 140 bin liraya satın aldığı otomobil, park halindeyken çalındı. Polis, E.A.'nın ihbarının ardından çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Otomobilin kiralandıktan sonra, sahte plaka ve vekalet ile E.A.'ya satıldığı anlaşıldı. Otomobili sattıktan sonra park edilen yerden yedek anahtarı kullanarak çaldığı tespit edilen Ç.Ö., S.P. ve B.H., Serik İlçesi'nde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        HALI SAHADA DRAM
        İstabul Fatih'te Fizyoterapist Koray Çınar (41), Şehremini Lisesi bahçesinde arkadaşlarıyla maç yaparken yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan bir kız çocuğu babası Çınar'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maçtaki arkadaşı Hüseyin Kaçmaz, "Sahaya çıktıktan yarım saat sonra yere yığıldı kaldı. Şaka yapıyor zannettik. Sonra olayın ciddi olduğunu gördük. Ambulansı aradık, 10 dakika bekledik ama gelmedi. Hastaneye biz götürdük. Ambulans yeri bilmiyoruz, bulamıyoruz demiş. Şehremini Lisesi'ni bilmeyen yoktur" dedi.

            1 KİŞİYE 455 BİN
            10 bilen 1 kişi, 455 bin 232 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 730'ar, 8 bilenler 280'er, 7 bilenler 51'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            OTELDE VAHŞİT
            İstanbul'da Puffy adlı köpek hayvan oteline bırakıldı. Bir köpeğin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Sahibi Beliz Naz Özışıklar dava açtı: Dostuma sahip çıkmadılar.

            HIRSIZ DEHŞETİ
            Bursa'da Necibe B. evinde hırsızla karşılaştı. Hem dayak yedi hem bıçaklandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler?
            Haberler Yaşam Parasını alamayan adam deveyi haczetti (Yaşam haberleri)
                SON DAKİKA