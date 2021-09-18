Parasını alamayan adam deveyi haczetti (Yaşam haberleri)

ALTINDAN PAHALI

Japonya'da toplam ağırlığı 70 gram olan 3 adet Matsutake Mantarı, 65 bin liraya (830 bin yen) satıldı. Sasayama'da üretilen mantarın kilosunun 920 bin lira olduğu açıklandı. Çam ağacında yetişen Matsutake Mantarı, farklı baharat aromalı kokusuyla Japon, Kore ve Çin mutfaklarında tercih ediliyor.