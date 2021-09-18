Parasını alamayan adam deveyi haczetti (Yaşam haberleri)

İlginç olayın adresi Aydın'dı. Mehmet Sümer, geçtiğimiz yıl devesini M.A isimli kişiye sattı. Ücreti için senet imzalattı. Ancak ödemesini alamayan Mehmet Sümer, durumu yargıya taşıdı. M.A'ya devenin haczi için dava açtı! Üzerine haciz konulan deve, yediemine teslim edilerek bir ahıra alındı! Herkes, davanın sonucuna odaklandı.
ÖLÜME BÖYLE GİTTİ
İstanbul Maltepe'de yaşayan Seda Nur Şen, geçtiğimiz hafta sevgilisi Serdar Yazıcı ile bir otele gitti. Uyuşturucu kullandıktan sonra can verdi. Soruşturma sürerken genç kızın son anları ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Seda Nur, bir süre koridorda dolaşıyor. Ardından cansız bedeni otel odasından çıkartılıyor.
DUYGU SELİ
Kastamonu Bozkurt'ta anaokulu öğretmeni Duygu Çelikel de hayatını kaybetti. Geride kalan köpeği, hala kendine gelemedi. Can dostu, her gün Duygu öğretmenin evinin önünde saatlerce bekledi. Ekipler, vefasına hayran kaldıkları köpeği sahiplendi. Çelikel'in komşusu Emre Şahin, "Bozkurt isimli köpeğimiz, vefasıyla hepimizi duygulandırdı" dedi.