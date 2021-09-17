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    • Yaşam
    • 17.09.2021 20:47
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    • 17.09.2021 21:06
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    Sultangazi'de skandal! Alkollü şahıs camide imam ve cemaate saldırdı

    İstanbul Sultangazi'de skandal bir olay yaşandı. Alkollü bir şahıs camide imam ve cemaate sopayla saldırdı. Saldırgan cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

    Şarhos camiye saldırdı

    İstanbul Sultangazi'de alkollü bir şahos camide imam ve cemaate sopayla saldırdı.

    Olay, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, imamın sahip çıkarak bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi.

    ELİNDE SOPAYLA İMAMA SALDIRDI
    İmamın uyarıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı.

    Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Ali Y.'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
        Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde eli sopalı kişinin cemaate saldırdığı ardından cemaatin saldırganı dövdüğü görünüyor.

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