İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde kaç? | YOL DURUMU

İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor. İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile D-100 Karayolu ve Altunizade'de trafik ağır ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik zaman zaman durma noktası geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde ise araçlar yavaş ilerliyor.
DURAKLARDA İNSAN TRAFİĞİ
Toplu taşıma araçlarında, metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.