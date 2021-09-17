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    • Yaşam
    • 17.09.2021 19:21
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    • 17.09.2021 19:41
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    İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde kaç? | YOL DURUMU

    İstanbullunun çilesi bitmiyor. Arıza çıkaran İETT otobüsleriyle mücadele eden İstanbul'un trafik çilesi de bitmiyor. İş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı. İşte son durum...

    AJANSLAR
    İstanbul’da trafik çilesi!

    İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor. İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile D-100 Karayolu ve Altunizade'de trafik ağır ilerliyor.

    Avrupa Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik zaman zaman durma noktası geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde ise araçlar yavaş ilerliyor.

    DURAKLARDA İNSAN TRAFİĞİ
    Toplu taşıma araçlarında, metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

        Cevizlibağ Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 70'e yaklaştı.

        Yoğunluk sebebiyle trafik ara ara durma noktasına geldi.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde kaç? | YOL DURUMU
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