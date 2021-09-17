Meteoroloji son dakika uyardı! Kuvvetli sağanak gelecek: İstanbul, İzmir, Ankara HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yağışlı havalar geliyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 17-18 Eylül HAVA DURUMU...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklendiği açıklanırken çok sayıda ile sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
O İLLERE KRİTİK UYARI
Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.