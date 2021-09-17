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    • Yaşam
    • 17.09.2021 21:36
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    • 17.09.2021 21:45
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    Meteoroloji son dakika uyardı! Kuvvetli sağanak gelecek: İstanbul, İzmir, Ankara HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yağışlı havalar geliyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 17-18 Eylül HAVA DURUMU...

    Kuvvetli sağanak gelecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yağışlı havalar geliyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 17-18 Eylül HAVA DURUMU...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklendiği açıklanırken çok sayıda ile sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

    O İLLERE KRİTİK UYARI
    Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

        Trakya kesimi, Kars, Iğdır, İstanbul'un Avrupa yakası, Kastamonu kıyıları, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

        BU AKŞAM SAĞANAK GELİYOR
        Iğdır, Muş ve Elazığ ile Ardahan çevrelerinde bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

            Bu akşam saatlerinde Iğdır, Muş ve Elazığ ile Ardahan çevrelerinin, yarın Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

                Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatılı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğulu, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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                    Haberler Yaşam Meteoroloji son dakika uyardı! Kuvvetli sağanak gelecek: İstanbul, İzmir, Ankara HAVA DURUMU
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