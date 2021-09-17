Meteoroloji son dakika uyardı! Kuvvetli sağanak gelecek: İstanbul, İzmir, Ankara HAVA DURUMU

Bu akşam saatlerinde Iğdır, Muş ve Elazığ ile Ardahan çevrelerinin, yarın Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.