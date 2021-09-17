Rapçi Uzi kavga olayıyla gündemde yer aldı. Kocaeli'de bir mekanda konser veren ünlü rapçinin bir kavgaya karıştığı iddia edildi. Kavgaya dair bazı videolarda paylaşıldı. Peki, Rapçi Uzi kavga olayı nedir? Rapçi Uzi kimdir, kaç yaşında, nereli? Utku Cihan Yalçınkaya şarkıları nelerdir? İşte haberin detayı

RAPÇİ UZİ KAVGA OLAYI NEDİR?

Uzi'nin Kocaeli'de verdiği bir konser sırasında bir hayranı ile gergin dakikalar yaşadığı konuşuluyor. Genç rapçinin sinirlerine hakim olamayıp hayranı ile kavga ettiği anlar böyle kaydedildi.

İşte Rapçi Uzi'nin hayatı ve şarkıları;