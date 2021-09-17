Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.09.2021 14:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 14:43
    ABONE OL

    Rapçi Uzi kavga olayı nedir? Rapçi Uzi kimdir, kaç yaşında, nereli? Utku Cihan Yalçınkaya şarkıları nelerdir?

    Rapçi Uzi adıyla bilinen Utku Cihan Yalçınkaya Kocaeli'de bir konser esnasında yaşadığı kavga olayıyla gündeme geldi. Yalçınkaya'nın sinirlerine hakim olamayıp kavga ettiği iddia edildi. Peki, Rapçi Uzi kavga olayı nedir? Rapçi Uzi kimdir, kaç yaşında, nereli? Utku Cihan Yalçınkaya şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

    Rapçi Uzi kimdir, kaç yaşında?

    Rapçi Uzi kavga olayıyla gündemde yer aldı. Kocaeli'de bir mekanda konser veren ünlü rapçinin bir kavgaya karıştığı iddia edildi. Kavgaya dair bazı videolarda paylaşıldı. Peki, Rapçi Uzi kavga olayı nedir? Rapçi Uzi kimdir, kaç yaşında, nereli? Utku Cihan Yalçınkaya şarkıları nelerdir? İşte haberin detayı

    RAPÇİ UZİ KAVGA OLAYI NEDİR?

    Uzi'nin Kocaeli'de verdiği bir konser sırasında bir hayranı ile gergin dakikalar yaşadığı konuşuluyor. Genç rapçinin sinirlerine hakim olamayıp hayranı ile kavga ettiği anlar böyle kaydedildi.

    İşte Rapçi Uzi'nin hayatı ve şarkıları;

    RAPÇİ UZİ KİMDİR?

    Kocaeli Uzi veya gerçek ismiyle Utku Cihan Yalçınkaya 30 Ağustos 1998'da dünyaya geldi. Rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur ve ayrıca albüm "Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer almıştır.

    Albümler ve EP'ler
    Kan (2021)
    Favela (2019)
    Output Nr.1 (ft. Murda) (2019)
    Tekliler ve Düetler
    KHRBR (ft. Ati242 & Batuflex & Lvbel C5 & Motive & Murda) (2021)

        ACAYİP (ft. Ali471) (2021)
        LE CANE (ft. Critical & Heijan & Muti) (2021)
        HARAM HELAL (ft. Capo) (2021)

        Yengen Kızar (ft. Tuhan) (2021)
        AMCAS RMX (ft. Batuflex & Lvbel C5 & Critical) (2021)
        Milyoner (ft. Critical) (2021)
        Mektup (ft. Motive & Aksan & Güneş & Modd) (2021)

        Turkish Nightmare (ft. Eko Fresh & Motive & Killa Hakan & Hayki) (2020)
        Dua (ft. Güneş) (2020)
        Makina (2020)
        Düzgün Kal (ft. Aksan) (2020)
            Dikkat çeken pankart
            Haberler Yaşam Rapçi Uzi kavga olayı nedir? Rapçi Uzi kimdir, kaç yaşında, nereli? Utku Cihan Yalçınkaya şarkıları nelerdir?
                SON DAKİKA