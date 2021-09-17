Rapçi Uzi kavga olayıyla gündemde yer aldı. Kocaeli'de bir mekanda konser veren ünlü rapçinin bir kavgaya karıştığı iddia edildi. Kavgaya dair bazı videolarda paylaşıldı. Peki, Rapçi Uzi kavga olayı nedir? Rapçi Uzi kimdir, kaç yaşında, nereli? Utku Cihan Yalçınkaya şarkıları nelerdir? İşte haberin detayı
RAPÇİ UZİ KAVGA OLAYI NEDİR?
Uzi'nin Kocaeli'de verdiği bir konser sırasında bir hayranı ile gergin dakikalar yaşadığı konuşuluyor. Genç rapçinin sinirlerine hakim olamayıp hayranı ile kavga ettiği anlar böyle kaydedildi.
İşte Rapçi Uzi'nin hayatı ve şarkıları;
RAPÇİ UZİ KİMDİR?
Kocaeli Uzi veya gerçek ismiyle Utku Cihan Yalçınkaya 30 Ağustos 1998'da dünyaya geldi. Rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamış olsa da geniş kitleler tarafından tanınması 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde olmuştur ve ayrıca albüm "Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer almıştır.
Albümler ve EP'ler
Kan (2021)
Favela (2019)
Output Nr.1 (ft. Murda) (2019)
Tekliler ve Düetler
KHRBR (ft. Ati242 & Batuflex & Lvbel C5 & Motive & Murda) (2021)