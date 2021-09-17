İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmayı başaran 3 çocuk babası koronavirüsten öldü

İlçenin tanınan ve sevilen isimlerinden olan Salih Topak, bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salih Topak, tüm çabalara rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.