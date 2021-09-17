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    • Yaşam
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    • 17.09.2021 14:57
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    İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmayı başaran 3 çocuk babası koronavirüsten öldü

    Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 2 bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunarak verdiği mücadeleyle tanınan 3 çocuk babası Salih Topak (52), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Haberin detayları...

    DHA
    İki bacağını kaybetti yılmadı! Koronavirüsten öldü

    Kızılören'de oturan, evli ve 2 kız, 1 erkek çocuk babası Salih Topak, 1999 yılında Eskişehir'de muavin olarak çalıştığı yolcu otobüsünün altında kalarak felç oldu. Ankara'da 107 gün tedavi gören Salih Topak, koltuk değneği kullanmaya başladı.

    Egzersizle koltuk değneklerinden kurtulan Topak, 2013 yılında bacağındaki damar daralması nedeniyle tedaviye alındı. Sol bacağı diz altından kesilen Topak'a protez takıldı. 3 yıl sonra sağ ayağında da yara oluşan Topak'ın sağ bacağı da diz altından kesildi.

    3 yılda iki bacağını da kaybetmesine rağmen hayata küsmeyen Topak, zaman zaman tekerlekli aracıyla ekmek satarak ailesini geçindirirken, zaman zaman da akülü aracıyla dolaşıp ilçe sakinleriyle sohbetler edip halkın neşe kaynağı haline geldi.

        İlçenin tanınan ve sevilen isimlerinden olan Salih Topak, bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salih Topak, tüm çabalara rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.

        Topak'ın cenazesi dün Kızılören'de kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Salih Topak'ın koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

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        Haberler Yaşam İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmayı başaran 3 çocuk babası koronavirüsten öldü
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