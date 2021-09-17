Prof. Dilek Özcengiz, okuma azmini hiç yitirmedi. 35 yıl önce tıp fakültesini bitirdi şimdi ise hukuk eğitimini

Ankara'da yaşayan Prof. Dr. Dilek Özcengiz, bir hayaline daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çalışması ve azmiyle alkışları topladı. Özcengiz, 35 yıl önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Okulunu tamamlayıp anestezi uzmanı olmayı başardı. Ancak bir hayali daha vardı... O da hukuk okumaktı... 60 yaşından sonra bu hayaline de ulaştı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ve önceki gün torunu yaşındaki gençlerle mezun olup kep fırlattı. Gençlere örnek olduğunu ifade eden başarılı profesör, 35 yıl sonra aynı heyecanı yaşadığı için mutlu olduğunu açıkladı. Duygularını anlattı:

"Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok. Çok mutluyum. Başarmak ve başlamak için geç değil. Ben eski tarihlerde bir üniversite kaydı yaptırdım, gitmedim. Aftan yararlandım ve hukuk okudum. Lütfen 40 yaşınızdan sonra saz çalın! Ben ölene dek eğitim almaya ve vermeye devam edeceğim."