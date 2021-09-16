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    • Yaşam
    • 16.09.2021 14:56
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    • 16.09.2021 15:14
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    SON DAKİKA! Ankara Sincan'da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

    Son dakika haberine göre Ankara Sincan'a bulunan bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

    Ankara’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

    Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T., kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

    Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, eşinin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Erhan T.'nin ateş etmesi sırasında çevrede büyük panik yaşandı. Erhan T., 3 el ateş ettikten sonra tüfeği aracına bırakırken, restoranda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Çevredekilerin tepki gösterip üzerine yürüdüğü Erhan T. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Ankara Sincan'da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var
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