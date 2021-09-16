Kur’anda geçen hiç duyulmamış bebek isimleri! Kur'an-ı Kerim ayetlerinde adı geçen kız ve erkek bebek isimleri!

Azra: Medine şehrinin bir diğer adıdır ve Kuran'da geçmektedir. El değmemiş gibi bir anlama sahiptir.

Azer: Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer, Hz. İbrahim'in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.

Ali: Yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

Ahmet: Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

Adem: İlk yaratılan insan olarak Kur'an'da yer alan Adem, temiz insan demektir.

Akif: İbadet etmek.



Benna: Yapı kuran, oluşturan kişi anlamına gelir.

Beyna: İyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.

Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır.

Berzah: Dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.

Bereket: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.

Beyda: Kurak bir yer.

Benan: Parmakla gösterilen kişi.

Baki: Baki Allah'ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

Bahri/ Bahra: Denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Ceylin: Cennet kapısı anlamına gelmektedir.

Cennet: Kuran'da 62 yerde geçen bir isimdir. İyilik yapanların sonsuz olarak mutlu yaşayacakları yer anlamına sahiptir.

Cedide: İsra suresinde geçen ve az zamandır bilinen anlamına gelir.