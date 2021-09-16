Kur'anda geçen hiç duyulmamış bebek isimleri! Kur'an-ı Kerim ayetlerinde adı geçen kız ve erkek bebek isimleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünyada hissedilecek en özel duygulardan biri hiç şüphesiz ki çocuk sahibi olmaktır. Anne ve babaların en çok zorlandıkları konulardan biri çocuklarına takmak istedikleri, ömür boyu taşıyacakları isimdir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer alan kız ve erkek bebek ismi örnekleri haberimizde yer alıyor.
KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN KIZ VE ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Asiye: Husa as'ı bırakıldığı nehirden alıp büyüten ve Firavun'un eşi olan Asiye'dir. Acı çeken kadın ve asi anlamları bulunmaktadır.
Ahsen: Çok güzel ve ne güzel gibi anlamları bulunur.
Asel: Muhammed suresinde geçer ve cennet balı anlamını taşır.
Azra: Medine şehrinin bir diğer adıdır ve Kuran'da geçmektedir. El değmemiş gibi bir anlama sahiptir.
Azer: Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer, Hz. İbrahim'in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.
Ali: Yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.
Ahmet: Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.
Adem: İlk yaratılan insan olarak Kur'an'da yer alan Adem, temiz insan demektir.
Akif: İbadet etmek.
Benna: Yapı kuran, oluşturan kişi anlamına gelir.
Beyna: İyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.
Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır.
Berzah: Dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.
Bereket: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.
Beyda: Kurak bir yer.
Benan: Parmakla gösterilen kişi.
Baki: Baki Allah'ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
Bahri/ Bahra: Denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.
Ceylin: Cennet kapısı anlamına gelmektedir.
Cennet: Kuran'da 62 yerde geçen bir isimdir. İyilik yapanların sonsuz olarak mutlu yaşayacakları yer anlamına sahiptir.
Cedide: İsra suresinde geçen ve az zamandır bilinen anlamına gelir.