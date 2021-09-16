Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.09.2021 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2021 15:59
    ABONE OL

    Kur’anda geçen hiç duyulmamış bebek isimleri! Kur'an-ı Kerim ayetlerinde adı geçen kız ve erkek bebek isimleri!

    Bebek sahibi olmanın heyecanını yaşayan anne ve babalar Kur’anda geçen hiç duyulmamış bebek isimleri araştırmasını gün içerisinde sıklıkla yapıyor. Her anne baba çocuğunun isminin kendine özel olmasını ister ve anlamı da bu noktada büyük önem taşımaktadır. Müslüman alemi Kur'an-ı Kerim ayetlerinde adı geçen kız ve erkek bebek isimlerini oldukça merak ediyor ve anlamına bakarak seçtiği isimle çocuğuna seslenmek istiyor. İşte örnek olacak ve seçim yapmanızı kolaylaştıracak isimler…

    takvim.com.tr
    Kur’anda geçen hiç duyulmamış bebek isimleri!

    Kur'anda geçen hiç duyulmamış bebek isimleri! Kur'an-ı Kerim ayetlerinde adı geçen kız ve erkek bebek isimleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünyada hissedilecek en özel duygulardan biri hiç şüphesiz ki çocuk sahibi olmaktır. Anne ve babaların en çok zorlandıkları konulardan biri çocuklarına takmak istedikleri, ömür boyu taşıyacakları isimdir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer alan kız ve erkek bebek ismi örnekleri haberimizde yer alıyor.

    KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN KIZ VE ERKEK BEBEK İSİMLERİ

    Asiye: Husa as'ı bırakıldığı nehirden alıp büyüten ve Firavun'un eşi olan Asiye'dir. Acı çeken kadın ve asi anlamları bulunmaktadır.

    Ahsen: Çok güzel ve ne güzel gibi anlamları bulunur.

    Asel: Muhammed suresinde geçer ve cennet balı anlamını taşır.

    Azra: Medine şehrinin bir diğer adıdır ve Kuran'da geçmektedir. El değmemiş gibi bir anlama sahiptir.

    Azer: Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer, Hz. İbrahim'in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.

    Ali: Yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

    Ahmet: Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

    Adem: İlk yaratılan insan olarak Kur'an'da yer alan Adem, temiz insan demektir.

    Akif: İbadet etmek.

    Benna: Yapı kuran, oluşturan kişi anlamına gelir.

    Beyna: İyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.

    Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır.

    Berzah: Dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.

    Bereket: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.

    Beyda: Kurak bir yer.

    Benan: Parmakla gösterilen kişi.

    Baki: Baki Allah'ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

    Bahri/ Bahra: Denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

    Ceylin: Cennet kapısı anlamına gelmektedir.

    Cennet: Kuran'da 62 yerde geçen bir isimdir. İyilik yapanların sonsuz olarak mutlu yaşayacakları yer anlamına sahiptir.

    Cedide: İsra suresinde geçen ve az zamandır bilinen anlamına gelir.

        Celal: Allah'ın 99 isminden biri. Yüce demektir.

        Cemil: Allahın 99 isminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.

        Cabbar: Güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

        Duhan: Kıyamet gününde ortaya çıkması beklenen duman anlamındadır.

        Duha: Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

        Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.

        Dilay: Ay gibi güzel ve gönülleri aydınlatan anlamlarına sahiptir.

        Duha: Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

        Diyar: Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir. Kuranın pek çok suresinde geçer.

        Dafi: Engeli ortadan kaldırandır.

        Esma: Allah'ın isimlerinden biridir. Duyma ve işitme anlamında da kullanılır.

        Emine: Emin, güvenilir anlamlarına gelir.

        Emel: Gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.

        Evsa: Emreden insan anlamındadır.

        Evla: Daha iyi olmak anlamındadır.

        Emin: Korkusuz kimse, emniyette olan, inanan, güvenen, inanılır, güvenilir, şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen

        Ekber: Yüce, büyük.

        Ekrem: Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık.

        Ferda: Gelecek ve yarın.

        Feriha: Ferahlığa ulaşmak.

        Firdevs: Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi.

        Furkan: İyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.

        Fettah: Allah'ın isimlerindendir. Üstün kişi anlamına gelmektedir.

        Fuad – Fuat: Gönül, kalp, yürek.

        Huri: Güzel.

        Hasibe: Saygın ve değerli kişi.

        Hacer: Kabe'nin duvarındaki siyah.

        Havva: Yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir.

        Hakkı: Doğrulukla ilgilidir.

        Hatem: Cömert.

        Hanif: Dine bağlı olan kişi anlamını taşır.

        Halid – Halit: Sonsuz, daim, ebedi.

        İzgi: Adil, zeki ve güzel.

        Itır: Güzel koku.

        İbrahim: Hak anlamına gelmektedir.

        İsmail: İşiten kimse anlamındadır.

        İlyas: Peygamber isimlerindendir.

        Kadem: Uğurlu anlamına gelmektedir.

        Kevser: Cennetteki bir ırmağın ismidir.

        Kadir: Birçok ayette de yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

        Kazım: Kur'an'da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

        Kadri: Değer, itibar. Rütbe, derece. Onur, meziyet, şeref, haysiyet,

        Lina: Hurma fidesi.

        Malike: Sahiplik.

        Meşkure: Beğenilmeye değer bir şey.

        Maide: Yemek.

        Mensure: Dağınık.

        Mavera: Bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek.

        Melek: Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.

        Mahmut: Peygamber Efendimizin isimlerinden biridir. Övülmüş, methedilmiş, methe ve övgüye değer.

        Murat: Erişilmek istenen, olması ve gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç.

        Musa: Peygamber adıdır. Vasiyet edilen, vasiyet olunan.

        Nüha: Taha suresinde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir.

        Neşe: Sevinç anlamına gelen Neşe ismi, Kur'an'da 3 farklı surede geçmektedir.

        Ravza: Yeşilliği ve suyu bol olan yer anlamındadır.

        Rana: Göze hoş gelen, güzel anlamındadır.

        Reyhan: Güzel koku anlamındadır.

        Rafet: Korumak anlamındadır.

        Rafi: Yüce.

        Raci: Umut veren anlamındadır.

        Sera: Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.

        Sema: Gökyüzü.

        Saliha: Dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.

        Sultan: Hem kız hem de erkek isminde kullanılan Sultan, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.

        Sidre: Cennetteki ağaçlardan birisi.

        Selim: Kusuru, noksanı olmayan: Sağlam, doğru.

        Sefa (Safa): Mekke'de bulunan mukaddes iki tepeden birinin adıdır. Gönül şenliği, rahat, huzur.

        Sefer: Yolculuk, seyahat. Savaş için yapılan yolculuk, savaşa gidiş ve yapılan savaş.

        Tuana: Cennete düşen ilk yağmur damlasıdır.

        Tamay: Dolunay demektir.

        Tuğba: Cennette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir.

        Yüsra: Kolay olan anlamındadır.

        Yezra: Çoğalmak anlamındadır.

        Yasin: Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir

        Yakup: Peygamber adıdır. Sözüne güvenilir, mert.

        Yunus: Peygamber isimlerindendir.

        Zeliha/ Züleyha: Peri gibi güzel olmak anlamındadır.

        Zümra: Zeki, güzel, bilgili ve iyi ahlaklı kadın anlamındadır.

        Zülfa: Yakınlık anlamında kullanılmaktadır.

        Zümer: Zümreler gruplar anlamına gelir.

        Zahir: Parlak anlamındadır.

        Zahit: Haramdan uzak duran anlamındadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!
        Haberler Yaşam Kur’anda geçen hiç duyulmamış bebek isimleri! Kur'an-ı Kerim ayetlerinde adı geçen kız ve erkek bebek isimleri!
            SON DAKİKA