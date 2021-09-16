Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı: Doktorlar, "Allah'tan bir mucize olursa yürürsün" diyorlar

Kadriye Aydemir, olaydan 1 gün önce eşinin kayınvalidesini dövdüğünü ve geceyi nezarethanede geçirdiğini söyledi. Eşinin kendisini arayarak adliyeye çağırdığını, daha sonra serbest bırakılınca birlikte ayrıldıklarını belirten Kadriye Aydemir, "Birlikte dolmuşa bindik. Yarı yolda indi, ben dükkana geldim sonra o geldi, uyuşturucu mu aldı ne. Yarım saat durdu, çıktı, gitti sonra yeniden geldi, silahı almış yanına. Gömlek giymiş, silahı saklamak için. 'Gel seninle gideceğiz' dedi. Ben de 'gelmiyorum' dedim; çünkü silahı gördüm. Kaçsam yine peşimden gelecek. Ona 'Silahı niye aldın' dedim; 'İşim var, geri eve götüreceğim' dedi. 'Gel seninle bir yere gidip konuşalım' dedi. Hep konuşmak ve dövmek için beni zaten dağa götürüyordu. Ben de dağa götürecek, diye korktum. 'Yok, ne konuşacaksak burada konuşalım' dedim. Aradan 3 dakika geçmedi, bir anda bağırış sesleri geldi. Çalışan elaman 'yapma' derken bir baktım, sırtımda silah sesini duydum. Yere yatınca karnıma doğru saymaya başladı kurşunları. O sırada çocuklarım yanımdaydı. Çocuklarımın gözü önünde yaptı" dedi.





"BENİM GENÇLİĞİMİ ALDI"



Kadriye Aydemir, vücuduna isabet eden 6 kurşundan 5'inin çıkarıldığını söyleyip, şöyle konuştu: