Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı: Doktorlar, "Allah'tan bir mucize olursa yürürsün" diyorlar

Olay, 27 Temmuz'da, Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi'nde Aydemir çiftinin işlettiği unlu mamuller dükkanında meydana geldi. Himmet Aydemir, tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurşunlardan 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, sedyede taburcu edildi.
Omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Kadriye Aydemir'in ihtiyaçlarını annesi Suna Arslan karşılıyor. Kadriye Aydemir, haftanın 3 günü annesinin 4'üncü kattaki evinden sedye ile komşularının yardımıyla çıkarılıp, ambulansla kontrol ve fizik tedavi için hastaneye götürülüyor.
"DÖVMEK İÇİN BENİ DAĞA GÖTÜRÜYORDU"