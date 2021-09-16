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    • Yaşam
    • 16.09.2021 18:54
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    • 16.09.2021 18:54
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    Ahsen Erçetin: “Mama Latte Bonnet benim çocuğum gibi”

    Kurucusu Ahsen Erçetin hızla yükselen markası Mama Latte Bonnet ile ilgili açıklamalarda bulundu. Markası için “İsmini kızımın ilk doğduğu zamanlardan aldı. 2013 yılında marka adını belirledik. Tam da hamilelik dönemleriydi. Markam, benim çocuğum gibi oldu.” Diyerek markasını ne kadar sahiplendiğinin altını çizdi.

    “Mama Latte Bonnet benim çocuğum gibi”

    Mama Latte Bonnet'in ne anlama geldiğinin çok merak edildiğini ve kendisine çok fazla sorulduğunu ifade eden tasarımcı Ahsen Erçetin "'Anne sütü bere' anlamına gelen marka ismimizi Fransızcadan esinlenerek koydum. Markanın hikayesine gelince de şöyle anlatayım. Kızımın ilk doğduğu zamanlarda, her anne gibi bebeğimin beslenmesiyle haşır neşir olduğum bir dönemdi ve 'anne sütü' gibi temiz olsun diyerek "Mama Latte" ismi geldi aklıma ilk olarak. Zaten 'bone' ile ilk olarak çıkış yaptığımız için sonuna bir de 'Bonnet' ekledik. Önceleri kız çocukları üzerine tasarımlar yaptık. Sonra da oğlumun doğmasıyla erkek tasarımlarına başladık." Diye açıklayarak birçok kişinin merakını da gideriyor.

    Tasarımlarında pek çok dikkat çekici özellikleri barındıran Mama Latte Bonnet markası modern dokunuşlar ile geleneksel çizgileri bir araya getiriyor.

    Aynı zamanda da kişiye özel ürünler de tasarlayan Ahsen Erçetin bu tasarımları için "Herkes farklı giyinmek ve farklı görünmek için çabalıyor ve istekleri bu yönde oluyor. Bu şekilde düşünen ebeveynler çocuklarının da farklı ve özel olarak giyinmesi konusunda özen gösteriyorlar. Biz de bu düşünce ile yola çıkarak her çocuk için özel tasarımlar geliştiriyoruz." Diyerek markasının her çocuk için farklı yapıda ve tasarımlarda kıyafetler ürettiklerini de açıklıyor.

    Ahsen Erçetin markası Mama Latte Bonnet 'in Pandemi döneminde değerinin artmasıyla ilgili olarak ürünlerine çok özen gösterdiklerini ve her tasarım için özellikle tek tek ilgilenildiğini belitti. Piyasada bulunan ve çocuk giyimi konusunda en güvenilir markaların başında gelen Mama Latte Bonnet, doğal ve organik kumaşlar ile birlikte ürettikleri ürünlerin kullanan hiçbir çocukta yan etki ve zararlı bir reaksiyona yol açmadığı da kanıtlanmıştır. Bu konu hakkında açıklama yapan Ahsen Erçetin "Geleceğimiz olan çocuklarımız için en iyisini üretmek bizler için paha biçilemez bir şey. Mama Latte Bonnet markası olarak çocuklarımız için her şeyin en iyisini imal etmek üzere polyester kullanımını sınırlandırdık. Yaptığımız tasarımlarda el işçiliği de kullanarak, geleneksel tekstil anlayışı ile birlikte ömürlük tasarımlar üretiyoruz." Diyerek ürünlerinin kalitesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

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