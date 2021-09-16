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    • Yaşam
    • 16.09.2021 13:06
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    • 16.09.2021 13:07
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    Antalya'da çekilmişti! Hurma Ortaokulu müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun o sözler sonrası açığa alındı

    Antalya'da bulunan Hurma Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun, öğrencilere söylediği sözler sonrası açığa alındı. Bir veli tarafından çekilen görüntülerde Coşkun'un "Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada." şeklinde öğrencileri tehdit ettiği görülmüştü.

    Antalya’da çekilmişti! MEB o sözler sonrası açığa aldı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'nda yüz yüze eğitimin başladığı gün öğrencileri "Ağzınızı, burnunuzu dağıtırım" diye tehdit eden müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun görevinden açığa alındı. Okula dün Milli Eğitim müfettişlerinin gönderildiği ve yapılan inceleme sonrasında Müdür Yardımcısı Coşkun'un açığa alınmasına karar verildiği öğrenildi.

    ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETMİŞTİ
    Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslenen Coşkun'un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Bir öğrenci velisi tarafından yapılan kayıtta Coşkun şu ifadeleri kullandı: "Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın."

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    Haberler Yaşam Antalya'da çekilmişti! Hurma Ortaokulu müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun o sözler sonrası açığa alındı
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