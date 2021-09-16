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    • 16.09.2021 22:57
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    • 16.09.2021 23:02
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    Çanakkale'de vahşet! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü

    Çanakkale Gelibolu'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesinin başına keserle vurarak öldürdü. Şüpheli Kamil Güler, yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Annesini keserle öldürdü!

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Kamil Güler isimşi şahıs annesinin başına keserle vurarak öldürdü.



    Olay, saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İki katlı evin üstünde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kamil Güler'in (35) annesi Nermin Güler'in (66) başına keserle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

    KANLAR İÇİNDE BULUNDU
    Eşini arayan Recep Güler (68) telefona cevap alamayınca şüphelendi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekipleri kapının açık olduğunu ve kanlar içerisinde yerde yatan Nermin Güler'i gördü.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde yaşamanı yitirdiği belirledi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Kamil Güler, yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alınırken, anne Güler'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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