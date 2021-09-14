Antalya Konyaaltı'ndaki Hurma Ortaokulu'nda şoke eden olay! Öğrencilere hakaret eden Fatma Yıldız Coşkun için inceleme!

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslendiği sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Coşkun'un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ

Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda Coşkun'un "Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın" dediği görülüyor.