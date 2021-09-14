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    • 14.09.2021 14:19
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    Antalya Konyaaltı'ndaki Hurma Ortaokulu'nda şoke eden olay! Öğrencilere hakaret eden Fatma Yıldız Coşkun için inceleme!

    Uzun bir sürenin ardından tekrar yüz yüze eğitime geçilirken Antalya’da yaşanan bir olay şoke etti. Antalya Konyaaltı’daki Hurma Ortaokulu’na bir hafta önce atanan Müdür Yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun öğrencilere ve velilere ağıza alınmayacak ifadeler kullandı. Öğrencilere seslenen Coşkun'un okul temizliği ile ilgili öğrencilere hakaret ettiği görüntülerin ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Şok olay! Öğrencilere hakaret eden müdüre inceleme!

    Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslendiği sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Coşkun'un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

    ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ
    Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda Coşkun'un "Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın" dediği görülüyor.

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    Haberler Güncel Antalya Konyaaltı'ndaki Hurma Ortaokulu'nda şoke eden olay! Öğrencilere hakaret eden Fatma Yıldız Coşkun için inceleme!
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