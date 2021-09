Küresel Umut Festivali: ‘Sürdürülebilir Kentler’ Webinarı gerçekleşti

DOĞA, TARİH VE KÜLTÜR KORUNMALI

Özel oturumda konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe sürdürülebilirlik kavramının şehirler için ne ifade ettiğini anlatarak sözlerine başladı. Şehirlerin kamu ve özel kuruluşlar ile birlikte organize bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Karatepe, "Sürdürülebilir bir şehir oluşturmak için ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel faaliyetlerin tutarlı bir şekilde organize olması gerekiyor. Bütün bu farklı alanların, şehirde üretilen bilgiler doğrultusunda geleceği de güvene alarak organize edilmesi gerekiyor. Biz buna sürdürülebilir şehir diyoruz" dedi. Bir şehrin sürdürülebilir gelişme sağlaması için günün ihtiyaçlarının karşılanması yanında gelecek kuşakların da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Karatepe "Bu konuda üç ayrı başlığın ön plana çıktığını görüyoruz: Doğayı (coğrafya), bize emanet edilen tarihi ve bize miras kalan kültürü korumak. Bu üç başlığı da gelecek nesillere iletmeliyiz" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI ÖNEMLİ"

Bütün bu sürecin 'pahalı' bir iş olduğunu da söyleyen Karatepe "Tek başına yerel yönetimlerin bu masrafı karşılaması zordur. Bu nedenle temel hizmetler merkezi hükümetler tarafından yapılmalı. Yani devletin bir sürdürülebilir şehirler politikasının olması gerektiğine işaret ediyor" dedi. Türkiye'de 2017'den önce, parlementer sistemde her bakanlığın tek tek kamu politikası belirleme hakkı olduğunu anlatan Karatepe sözlerine şu şekilde devam etti: "24 ayrı bakanlığın, 24 ayrı politikası elbette pek çok alanda birbirinden farklılaşıyor, uyum sağlanamıyordu. Başkanlık sistemiyle birlikte artık yürütme yetkisi, halk tarafından doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı'nda. Her alandaki kamu politikalarını Cumhurbaşkanı belirliyor. Dokuz ayrı politika kurulu oluşturuldu. Farklı kesimlerin katılımıyla oluşturulan demokratik yapıdaki bu kurullar ilgi alanlarına göre politika üreterek Cumhurbaşkanına sunuyor. Cumhurbaşkanı da politikayı belirleyerek ilgili bakana talimat veriyor. Bu yapı sürdürülebilirliğin temel şartlarından biri. Cumhuriyetin kuruluşundan beri sürekli şehirlerimizi yıktık ve yeniden yaptık. Çünkü gelen her İmar ve İskan Bakanı farklı politika uyguladı. İki yıl önce Cumhurbaşkanı sürdürülebilir kentleşme için iki önemli konu belirledi. İlki yatay mimariye geçiş ikincisi bina bazında imar değişikliği döneminin kapanması oldu. Artık yeni imara açılan bölgelerde en fazla beş katlı bina yapılabiliyor. Bu sürdürülebilir kentler inşa etmek için alınmış önemli bir karar."