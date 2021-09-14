Provokatörün 'ırkçı' oyununu polis bozdu! Kapısına tehditleri yazan kendisi çıktı

Mersin'de bir provokatörün giriştiği 'ırkçı' oyununu polis bozdu.
ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞI İDDİASIYLA POLİSE BAŞVURDU
Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu.
Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.
KENDİSİNİN YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.