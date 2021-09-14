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    • Yaşam
    • 14.09.2021 20:30
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    • 14.09.2021 20:38
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    Provokatörün 'ırkçı' oyununu polis bozdu! Kapısına tehditleri yazan kendisi çıktı

    Mersin'de bir provokatörün giriştiği 'ırkçı' oyununu polis bozdu. E.A. isimli şahıs evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu. Mersin Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğunu belirledi. İşte detaylar...

    İHA
    Provokatörün ’ırkçı’ oyununu polis bozdu!

    Mersin'de bir provokatörün giriştiği 'ırkçı' oyununu polis bozdu.

    ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞI İDDİASIYLA POLİSE BAŞVURDU
    Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu.

    Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.

    KENDİSİNİN YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.

        TUTUKLANDI
        Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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        Provokatörün ’ırkçı’ oyununu polis bozdu!
        Haberler Yaşam Provokatörün 'ırkçı' oyununu polis bozdu! Kapısına tehditleri yazan kendisi çıktı
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