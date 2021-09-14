Son dakika: İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama!

Restoranın bulunduğu binanın elektrik ve doğalgazı ekipler tarafından kesildi. İtfaiye ekipleri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangını kontrol altına almak için uzun süre çaba sarf etti. Patlama sebebiyle çevrede bulunan iş yerlerinde de hasar meydana geldi. Patlama sesini duyan çevre sakinleri sokağa döküldü. Restoranın arka kısmında bulunan otoparkın görevlisi Şevki Yazan, "Ben otoparkta görevliyim. Bir patlama sesi duydum. O anda hemen yangın tüpüyle müdahale ettim ama söndürmeyi başaramadım. Kollarım yangından etkilendi. Sonra hemen itfaiyeyi aradım. Hemen gelip müdahale ettiler.