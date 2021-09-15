İzmir'de 2,4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön'e, iddiaya göre O.C, internet üzerinden cinsel organının fotoğrafını gönderdi. Yön, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla O.C'yi savcılığa şikayet etti. Savcılık, 'Şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek' kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.
Avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.
SALLY KAYIP
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in koruması olan eski binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un kızı 20 yaşındaki Sally, 12 gün önce sırra kadem bastı. 2017'den beri Eskişehir'de yaşayan aile, kızlarını isteyen bir kişiden şüphelendiklerini söyledi. "O kişi kaçırmış olabilir" dedi.
RADARA YAKALANDI
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Bursa istikametinde Ş.D. adlı motosiklet sürücüsü, 301 km. hıza ulaştığı anları kayıt altına aldı. Kayıt sırasında yol kenarındaki sabit radara yakalandığı anları da kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Bin 339 TL para cezası uygulandı.