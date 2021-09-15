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    O.C davası! Uygunsuz fotoğraf, suç sayılmadı (Yurttan ve dünyadan haberler)

    Sosyal medya fenomenine gönderilen uygunsuz fotoğraf, suç sayılmadı. İşte haberin detayları ve 15 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan haberler...

    O.C davası!

    İzmir'de 2,4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön'e, iddiaya göre O.C, internet üzerinden cinsel organının fotoğrafını gönderdi. Yön, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla O.C'yi savcılığa şikayet etti. Savcılık, 'Şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek' kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.



    Avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.



    SALLY KAYIP
    Irak'ın     devrik lideri Saddam Hüseyin'in koruması olan eski binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un kızı 20 yaşındaki Sally, 12 gün önce sırra kadem bastı. 2017'den beri Eskişehir'de yaşayan aile, kızlarını isteyen bir kişiden şüphelendiklerini söyledi. "O kişi kaçırmış olabilir" dedi.



    RADARA YAKALANDI
    Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Bursa istikametinde Ş.D. adlı motosiklet sürücüsü, 301 km. hıza ulaştığı anları kayıt altına aldı. Kayıt sırasında yol kenarındaki sabit radara yakalandığı anları da kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Bin 339 TL para cezası uygulandı.



        EŞİNİ GÖMMÜŞ!
        Tokat Zile'de Murat Alper (37), polise boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'in (32) kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kadının telefonundan yakınlarına mesaj gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine polis şahsı gözaltına aldı. Alper, eşini evinde boğarak hafriyat alanına gömdüğünü itiraf etti.



        DÜDÜKLÜ FACİASI
        Erzurum'da         yaşayan Münevver Samancı, düdüklü tencere yüzünden ölümden döndü! Samancı, yeni aldığı düdüklü tencereyle çorba pişirdi. Bu sırada tencere büyük bir gürültüyle patladı. Pişen çorbanın saçılmasıyla Samancı'nın vücudunun çeşitli yerleri yandı. Tencere kapağı da omuzuna çarpan Samancı, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Samancı, dehşeti anlattı: Düdüklüyü ocağa koydum. Kaynayınca kapak fırladı ve üzerime geldi. Çorba üzerime döküldü. Yüzümü ve gözlerimi suya sokmasaydım, gözlerimi kaybetmiştim. Gözlerim çok şişti, biraz daha iyi durumda. Olanlar aklıma geldikçe şoka giriyorum...



        DENİZLİ TALİHLİYİ ARIYOR
        MILLI Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi, bu hafta Denizli'den bir talihliye çıktı. Sayısal Loto'nun 212 milyon 285 bin 211 TL'lik ikramiyesi 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet etti. Lotonun, Pamukkale İlçesi'ndeki bayiden oynandığı belirlendi. İkramiyenin kime çıktığı ise merak konusu oldu. Kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihliyi öğrenmeye çalıştı.



            SEYYAR KUYUMCU
            Çanakkale Yenice'ye bağlı Pazarköy'de yaşayan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır seyyar kuyumculuk yapıyor. İki defa silahlı soygun riski atlattığını belirten Müftüoğlu, baba mesleğini çok sevdiğini belirtiyor: 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına para döner. Genelde 22 ayar ürünler satarız.

            21 MİLYON DEVRETTİ - 7,14,18,31,43,47
            6 bilen çıkmayınca 21 milyon 608 bin 592 lira devretti. 5 bilenler 23 bin 56'şar, 4 bilenler 451'er, 3 bilenler 25'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



            YANGIN ÇIKTIĞI ANDA ORADA
            Kastamonu ve Sinop'ta 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşandı. Burada ANDA ekipleri de görev aldı. Derneğin Diyarbakır Sorumlusu Talha Alparslan da, 34 gündür bölgeden ayrılamadı. Kayınpederi adayına mesaj yolladı: Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşılayın... Manavgat yangınından yola çıktık, Aydın, Marmaris ve Kastamonu Bozkurt'a geldik. İnşallah cumartesi kız istemeye gideceğiz...



            MAGANDA DENİZDE
            İstanbul'da Deniz Kızı Yelken Yarışı'nda tekneler yakınlaştı. İki takım yarış dışı kaldı. Beyaz Melekler'in iddiası ise şoka uğrattı: Kasıt var!

            KİBAR HIRSIZ
            Esenyurt'ta bir kişi, kafede kız arkadaşıyla kahve içti. Çantasından çaldığı parayla hesabı ödeyip gitti.



                KANİMARKA!
                Norveç ve İzlanda arasında bulunan ve Danimarka'ya bağlı özerk bir yönetim bölgesi olan Faroe Adaları'nda balina ve yunuslar katledildi. Festival adı altında katledilen yunusların sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri, yürekleri deldi geçti. "Grindadrap" adlı festivalde bu yıl tam bin 428 balina ve yunusun katledildiği öğrenildi. Ama buna kimse sesini yükseltmedi!
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                Haberler Yaşam O.C davası! Uygunsuz fotoğraf, suç sayılmadı (Yurttan ve dünyadan haberler)
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