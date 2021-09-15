



DENİZLİ TALİHLİYİ ARIYOR

MILLI Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi, bu hafta Denizli'den bir talihliye çıktı. Sayısal Loto'nun 212 milyon 285 bin 211 TL'lik ikramiyesi 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet etti. Lotonun, Pamukkale İlçesi'ndeki bayiden oynandığı belirlendi. İkramiyenin kime çıktığı ise merak konusu oldu. Kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihliyi öğrenmeye çalıştı.