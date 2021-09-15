Çiftlere fidan sürprizi

Ülkenin güneyinde yürekleri sızlatan orman yangınlarının ardından tüm yurtta başlatılan yeşil seferberliği devam ederken, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı çok anlamlı bir kampanya başlattı. İlçe Başkanı Soner Arslanargun katıldığı nikahlarda dünya evine giren çiftlere fidan hediyesinde bulunuyor.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun geçtiğimiz günlerde bir çiftin nikah akdine şahitlik ettiler. Binali Yıldırım evlenen çiftlere fidan bağışlayan İlçe Başkanı Soner Arslanargun 'u bu anlamlı ve nazik hediyesi dolayısıyla tebrik etti.
"FİDAN KÖK SALDIKÇA YUVALARI GÜÇLENSİN"
Arslanargun, "Yuvalarının ilk dikili ağacı bizden olsun istedik. Çiftlerimize fidan hediye ediyoruz. Fidan kök saldıkça yuvaları güçlensin. Allah tüm çiftlerimizi bir ömür mutlu etsin." ifadelerini kullandı. Başkan Arslanargun fidan bağışıyla ilgili çiftlere bir belge vererek ayrıca mutluluklar diledi. Genç çiftler de anlamlı hediye karşısında çok mutlu olduklarını ifade ederek İlçe Başkanı Soner Arslanargun'a teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun geçtiğimiz günlerde bir çiftin nikah akdine şahitlik ettiler. Binali Yıldırım evlenen çiftlere fidan bağışlayan İlçe Başkanı Soner Arslanargun 'u bu anlamlı ve nazik hediyesi dolayısıyla tebrik etti.
"FİDAN KÖK SALDIKÇA YUVALARI GÜÇLENSİN"
Arslanargun, "Yuvalarının ilk dikili ağacı bizden olsun istedik. Çiftlerimize fidan hediye ediyoruz. Fidan kök saldıkça yuvaları güçlensin. Allah tüm çiftlerimizi bir ömür mutlu etsin." ifadelerini kullandı. Başkan Arslanargun fidan bağışıyla ilgili çiftlere bir belge vererek ayrıca mutluluklar diledi. Genç çiftler de anlamlı hediye karşısında çok mutlu olduklarını ifade ederek İlçe Başkanı Soner Arslanargun'a teşekkür etti.