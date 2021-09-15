Elazığ’da bıçaklanan Japon turist Shogan Kameda: "Bana ters baktı, beni anlamadı bıçakladı"

Yaklaşık 12 yıl önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Elazığ Sivrice'de kamp yapmaya başladı. Dişlerini fırçalarken, D.B. adlı genç tarafından bıçaklanan Kameda, tedavi altına alındı. Saldırgan hapse atıldı.
Japon genç, "Dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba. Birisi bana bakıyordu. Neden uzun süre bana baktığını ve neden kızdığını sordum. Cevap verdi ama ne dediğini anlayamadım. O sırada çıkardığı bıçakla bana saldırdı. Ne için bıçaklandım bilmiyorum" dedi. Kameda, Elazığlılar'dan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda kendisine yardım ettiğini belirtti.
Japon genç, "Dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba. Birisi bana bakıyordu. Neden uzun süre bana baktığını ve neden kızdığını sordum. Cevap verdi ama ne dediğini anlayamadım. O sırada çıkardığı bıçakla bana saldırdı. Ne için bıçaklandım bilmiyorum" dedi. Kameda, Elazığlılar'dan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda kendisine yardım ettiğini belirtti.