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    NUN mezunları üniversiteli oldu

    NUN Okulları, bu yıl ilk lise mezunlarını verdi. Mezun olan öğrencilerin tamamı, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversitelerine yerleşti. İşte detaylar...

    NUN mezunları üniversiteli oldu
    Öğrencilerin akademik başarıları kadar "iyi insan" olma yolculuğunu da önemseyen NUN Okulları, bu yıl ilk lise mezunlarını verdi. Öğrenciler, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve burslu olarak Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerine yerleşti. Yeni mezun çok sayıda öğrenci de Avrupa ve Amerika'da ilk 100'de yer alan King's College London, Manchester Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi, Southern California Üniversitesi gibi prestijli üniversitelere girdi.
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