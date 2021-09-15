Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii adını rekora yazdırdı!

İstanbul Fatih'te yer alan bir cami, ismiyle dikkat çekti. Çünkü caminin ismi 8 kelimeydi: Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii. Caminin tarihi ise Kanuni Sultan Süleyman'a kadar gitti. İlk kez İstanbul Kadısı tarafından yaptırılan camiye, Kadı Hüsamettin ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanı, caminin haziresine eklendi. Böylece 18 sekbanın ismi de camiye verildi. Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755 yılında büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından Çamaşırcı Hacı Mustafa isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Ve camiye onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul'un en uzun isimli camisi çıktı.
Tam 8 kelimeden oluşan cami, adıyla Rekorlar Kitabı'na girmeye aday...
Tam 8 kelimeden oluşan cami, adıyla Rekorlar Kitabı'na girmeye aday...