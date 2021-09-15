Floki nedir, ne demek? Floki ne anlama geliyor? Elon Musk’ın Twitter paylaşımı kafa karıştırdı…

Floki nedir? Floki ne demek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sana para piyasasıyla yakında ilgilenenler özellikle Elon Musk'ın paylaşımlarını, açıklamalarını yakından takip ediyor. Attığı Tweet kafaları karıştırdı ve bir mesaj verip vermediği merak konusu oldu. Köpeğinin adını Floki koyan ve yaptığı paylaşımla yatırımcıları meraklandırmasının ardından Floki'nin anlamı araştırılmaya başlandı.
ELON MUSK'IN PAYLAŞIMI MERAKLANDIRDI!
Elon Musk, Twitter hesabından Shiba Inu cinsi yavru köpeğinin yerde yatarken bir fotoğrafını yayınlayan Musk'ın " Floki geldi" notu yatırımcıları hareketlendirdi. Musk'ın paylaştığı gönderiyi mesaj olarak algılayan yatırımcılar içinde floki geçen çok bilinmeyen kripto paraların değerini arttırdı.
FLOKİ NEDİR, NE DEMEK?
Flóki Vilgerðarson (9. yy), İzlanda'ya kasıtlı olarak yelken açan ilk Viking denizcidir. Hikâyesi Landnámabók el yazmasında anlatılmıştır.
868 yılında, Garðar Svavarsson'un bulduğu toprakları aramak için kuzeye doğru yola çıkan Flóki Vilgerðarson, Norveç'in batısından Shetland Adaları'na doğru denize açılmış, devamında Faroe Adaları'nda karaya çıkmıştır.
Oradayken, İzlanda'yı arayışında faydalanmak için yanına üç kuzgun aldığından Hrafna-Flóki (Kuzgun Flóki) olarak tanınmıştır. Yelken açtıktan sonra kuzgunları uçurmuş ve ilk kuzgun Faroe'ye geri dönmüştür.