Floki nedir, ne demek? Floki ne anlama geliyor? Elon Musk’ın Twitter paylaşımı kafa karıştırdı…

İkincisi havada dolanıp gemiye geri dönmüş, üçüncüsü ise kuzeybatı yönüne doğru uçmuş ve geri dönmemiştir. Flóki de kuzeybatı yönüne doğru ilerlemiş ve İzlanda'nın batı kıyılarını keşfetmiştir.

Westfjords bölgesinde karaya çıkmış ve kışı Vatnsfjörður'da geçirmiştir. Buzdağlarıyla kaplı bir fiyordu gördükten sonra, bulduğu toprakları Ísland olarak adlandırmıştır.

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir.