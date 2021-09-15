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    • Yaşam
    • 15.09.2021 09:27
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    • 15.09.2021 09:27
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    Floki nedir, ne demek? Floki ne anlama geliyor? Elon Musk’ın Twitter paylaşımı kafa karıştırdı…

    Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Floki nedir? Floki ne demek? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Elon Musk’ın Twitter paylaşımı kafa karıştırdı ve özellikle yatırımcılar kripto para piyasalarıyla ilişkilendirme yaparak floki hakkındaki merak eder oldu. Yeni aldığı köpeğinin adını Floki koyduğunu açıklayan Elon Musk sanal para piyasasında hareketliliğe neden oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Floki nedir, ne demek?

    Floki nedir? Floki ne demek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sana para piyasasıyla yakında ilgilenenler özellikle Elon Musk'ın paylaşımlarını, açıklamalarını yakından takip ediyor. Attığı Tweet kafaları karıştırdı ve bir mesaj verip vermediği merak konusu oldu. Köpeğinin adını Floki koyan ve yaptığı paylaşımla yatırımcıları meraklandırmasının ardından Floki'nin anlamı araştırılmaya başlandı.

    ELON MUSK'IN PAYLAŞIMI MERAKLANDIRDI!

    Elon Musk, Twitter hesabından Shiba Inu cinsi yavru köpeğinin yerde yatarken bir fotoğrafını yayınlayan Musk'ın " Floki geldi" notu yatırımcıları hareketlendirdi. Musk'ın paylaştığı gönderiyi mesaj olarak algılayan yatırımcılar içinde floki geçen çok bilinmeyen kripto paraların değerini arttırdı.

    FLOKİ NEDİR, NE DEMEK?

    Flóki Vilgerðarson (9. yy), İzlanda'ya kasıtlı olarak yelken açan ilk Viking denizcidir. Hikâyesi Landnámabók el yazmasında anlatılmıştır.

    868 yılında, Garðar Svavarsson'un bulduğu toprakları aramak için kuzeye doğru yola çıkan Flóki Vilgerðarson, Norveç'in batısından Shetland Adaları'na doğru denize açılmış, devamında Faroe Adaları'nda karaya çıkmıştır.

    Oradayken, İzlanda'yı arayışında faydalanmak için yanına üç kuzgun aldığından Hrafna-Flóki (Kuzgun Flóki) olarak tanınmıştır. Yelken açtıktan sonra kuzgunları uçurmuş ve ilk kuzgun Faroe'ye geri dönmüştür.

        İkincisi havada dolanıp gemiye geri dönmüş, üçüncüsü ise kuzeybatı yönüne doğru uçmuş ve geri dönmemiştir. Flóki de kuzeybatı yönüne doğru ilerlemiş ve İzlanda'nın batı kıyılarını keşfetmiştir.

        Westfjords bölgesinde karaya çıkmış ve kışı Vatnsfjörður'da geçirmiştir. Buzdağlarıyla kaplı bir fiyordu gördükten sonra, bulduğu toprakları Ísland olarak adlandırmıştır.

        KRİPTO PARA NEDİR?

        Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir.

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        Haberler Yaşam Floki nedir, ne demek? Floki ne anlama geliyor? Elon Musk’ın Twitter paylaşımı kafa karıştırdı…
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