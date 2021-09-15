Damat kaynanasına "aşık oldu" eşi çılgına döndü! Şoke eden mesajlar ortaya çıktı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikâyesi yaşanıyor. Eşinin annesine âşık olan genç adam, hislerine yenik düşüp aşkını itiraf etti. Kaynana ise damadından gelen ilan-ı aşk sonrası bu aşkın imkânsız olduğunu damadına anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki talihsiz genç kız N. K. ve 32 yaşındaki K. K. çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi.



Çiftin bu evliliklerinden bir çocuğu oldu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Genç adam, eşi ve çocuğu ile ilgilenmiyor, eş vazifesini yerine getirmiyordu. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu. Ne yapacağını bilemeyen mağdur kadın aylarca ilişkiyi bu şekilde sürdürmek zorunda kaldı.