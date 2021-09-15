D-100 karayolunda korku dolu anlar! Seyir halindeki araba bir anda alev aldı!

"YOLDAN GEÇENLERLERDEN YANGIN TÜPÜ İSTEDİM KİMSE VERMEDİ"

Otomobili yanan Ceyhun Şentürk, "Motor tarafından bir anda alev aldı. İlk bir duman kokusu aldım yavaşladım. Arkadan gelen arkadaş sağ olsun selektör yaparak uyardı, indim. Alevler büyüyünce yangın tüpüne de yetişemedim arka koltuğun altındaydı çünkü. Yolda insanlara el ettim, yangın tüpü diye kimse durmadı.