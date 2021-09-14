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    • Yaşam
    • 14.09.2021 17:51
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    • 14.09.2021 18:05
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    Cinayeti aydınlatan mesaj! Kayıp ilanı verdiği eşini boğup gömdüğü ortaya çıktı

    Tokat'ta duyanların ürküten bir olay yaşandı. Tokat'ta tekstil işçisi Murat Alper'in kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i öldürüp hafriyat alanına gömdüğü ortaya çıktı. Cinayet, Murat Alper'in eşinin telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesajı atmasıyla aydınlandı. İşte detaylar...

    DHA
    Cinayeti aydınlatan mesaj!

    Tokat'ta tekstil işçisi Murat Alper'in (37) kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i (32) öldürüp gömdüğü ortaya çıktı.

    Zile ilçesinde 10 Eylül'de polise başvuran Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

    Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı.

    EŞİNİN TELEFONUNDAN YAKINLARINA 'İYİYİM' MESAJ GÖNDERDİ
    Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'iyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ
    Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Murat Alper, cesedi ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi.

        Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine ulaşıldı.

        Ceset otopsi için Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Murat Alper adliyeye sevk edildi. Kadriye Alper'in aynı zamanda Murat Alper'in dayısının kızı olduğu belirtildi.

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        Haberler Yaşam Cinayeti aydınlatan mesaj! Kayıp ilanı verdiği eşini boğup gömdüğü ortaya çıktı
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