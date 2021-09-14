Para vermeyen ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! Ağabey yara almadan kurtuldu

Olay, geçtiğimiz akşam saat 22.00 sularında Yenimahalle ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar E. telefondan sürekli para istediği ağabeyi Ahmet E.'den olumsuz cevap alınca yanında getirdiği silahla ağabeyinin ve babasının çalıştığı taksi durağını bastı.
Belinden çıkardığı tabancayla ağabeyine 5 el ateş eden Serdar E. olayın ardından kaçarken, Ahmet E. olaydan yara almadan kurtuldu. Kurşunların isabet ettiği ticari araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Saldırı anının gerçekleştiği korku dolu anlar taksi durağının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis ekipleri Serdar E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
"YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY BİZİ DÜŞMAN OLARAK GÖRDÜĞÜ İÇİN BİZE SALDIRMAK"