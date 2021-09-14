Para vermeyen ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! Ağabey yara almadan kurtuldu

Olayın mağdurlarından diğer kardeş Faruk E., öz ağabeyinden sürekli tehditler aldığını söyleyerek, "Bu adam 45 yaşlarında. Onun varlığından beri biz aynı şeyleri yaşıyoruz. Aile içi şiddet. Anneye, babaya, kardeşlerine tamamen düşman olan bir insan. 25 seneden fazladır babamın ticari taksisinde çalışıyor. Yemedi içmedi, 'Benim payımı verin, hakkımı verin' diyordu. İki sene önce biz buna hak etmediği paraları verdik. 400 bin liraya yakın para verdik. Biz biliyorduk ki bu parayı yiyip gelecek. Bir buçuk sene sonra geri dönüş oldu. Parasını pulunu bitirdi. Kaybedeceği hiçbir şey yok. Yapabileceği tek şey bizi düşman olarak gördüğü için bize saldırmak. Abime bu şekilde saldırıda bulundu. Oturup karşınıza alıp konuşabileceğiniz mantıkta birisi değil. Neden diye sorsanız 'Sizin yüzünüzden' diyecek. Çok şükür ki diğer ağabeyime hiçbir şey olmadı. Biz buna seviniyoruz. Daha önce tehditler, silah göstermeler, peşinde gezmeler gibi durumlar yaşandı. Biz bunu ihbar da ettik ama üzerinden silah çıkmayınca serbest kaldı. Bu tamamen aile içi şiddet" dedi.

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