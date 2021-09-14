Komşularına kızdı evine astı! Pankarttaki yazıyı görenler şoka girdi

Isparta'da bir vatandaş evinin önüne araç park eden komşularına kızarak, hakaret içerikli bir pankart astı. Olaya tepki gösteren mahalle muhtarı, gerekli yerlere başvurduğunu söyledi. Zabıta da pankartla ilgili işlem başlattı.



Halife Sultan Mahallesi 124. Caddede ikamet eden bir vatandaş komşularının evinin önüne araç park etmemesi için hakaret içeren bir pankart astı. Pankarta "Bu evin önüne araç park eden şerefsizdir" yazan vatandaş için Mahalle Muhtarı Veli İşlek, zabıtaya başvuruda bulundu. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibi için zabıta, pankartın kaldırılması amacıyla yasal işlemleri başlattı.