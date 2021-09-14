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    • Yaşam
    • 14.09.2021 19:37
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    • 14.09.2021 20:08
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    Kovid-19 son durum: Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika koronavirüs haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

    Tabloya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

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                    Haberler Yaşam Kovid-19 son durum: Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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