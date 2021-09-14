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    Okul müdürü Ertan Çekiç, dezavantajlı öğrencilerine destek olabilmek için inşaatlarda çalışıyor

    Edirne'de Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bireysel olarak harekete geçti. Fırsat eşitliği sağlayabilmek adına amelelik yapmaya başlayan okul müdürü, inşaat sahibi ve ustaların destekleriyle 128 öğrencinin ayakkabı ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

    Öğrenciler için çekiç sallıyor

    Edirne'de Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bireysel olarak harekete geçti.

    Fırsat eşitliği sağlayabilmek adına amelelik yapmaya başlayan okul müdürü, inşaat sahibi ve ustaların destekleriyle 128 öğrencinin ayakkabı ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

    Çekiç, dezavantajlı bir okulda görev yaptığını ifade ederek, "O yüzden öğrencilerimin fırsat eşitliğinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ne yapabilirim diye düşündüm. Bir inşaatın ustalarıyla görüşerek, onların da desteğiyle bu kararı aldım. Ben amelelik onlar da ustalık yaparak, ihtiyacı olana öğrencilerime destek olacağız. Ben bugünkü yevmiyemi, ustalar ise kendi yevmiyelerini okulumuzun öğrencilerine ayakkabı ihtiyacı olarak sağlayacağız. Edirne'de gerçekten eğitime destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün 1 kişi ile 2 öğrencinin ayakkabı ihtiyacı karşılanacak, biz 10 kişiyiz. Böyle olunca 20 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını karşılamış oluyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam Okul müdürü Ertan Çekiç, dezavantajlı öğrencilerine destek olabilmek için inşaatlarda çalışıyor
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