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    İstanbul'un taksi çilesi bitmek bilmedi! Şoförler "Kısa mesafe gitmem" diye tutturdu

    Mega kenti, ‘sarı fırtına’ vurdu! Taksimetre, adeta çilemetre oldu! Şoförler “Kısa mesafe gitmem” diye tutturdu. Vatandaşlar ise yetkililere şu soruyu sordu: Trafikteki bu magandalara ne zaman çözüm bulunacak?

    Sarı kriz
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    İstanbul'un taksi çilesi bitmek bilmedi. Yasak olmasına rağmen sigara içen, yolcuya kaba davranan taksi şoförleri vatandaşın canından bezdirdi. Son dönemde bir de müşteri seçen sürücüler gündeme geldi. Özellikle turistlerin yoğun olduğu Eminönü, Beşiktaş ve Mecidiyeköy gibi ilçelerde taksi bulmak işkenceydi. Şoförler "Kısa mesafe gitmem" diyerek vatandaşı araçtan indirdi! Daha fazla ücret alabilmek için turistleri tercih etti!

    İsyan ettiren son haber ise Bakırköy'den geldi. Dün, pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile, yoldan geçen bir araca binmek istedi. Ancak şoför, çiftin gideceği yeri 'kısa mesafe' olduğu için beğenmedi!

    Şoförün, kendisini yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya, "İstediğin yere şikayet et" demesi şaşkına çevirdi! Taksi dosyasını açan TAKVİM'e ise sayısız şikayet geldi:

        Taksiler, özellikle sahillerdeki mekanlarla anlaşıyor. Götürdüğü her müşteri için 50 lira alıyor.

        Kısa mesafe ücreti 15 lira. Buna rağmen yolcu kabul etmiyorlar. Gözleri doysun!

        Mobil uygulamadan taksi çağırıyorum. Her defasında şoför iptal ediyor.

            Navigasyonu olmasına rağmen "Yolu bilmiyorum" deyip beni araçtan indirdi. Şikayet edeceğimi söylediğimde ise "Bana ne" diyerek gitti!

            Bozuk para yok diyerek para üstünü vermiyorlar.

            Özellikle AVM çıkışlarında turistleri gözlerine kestiriyorlar. 40 liralık yolu 100 liraya götürüyorlar.

                Taksimetrede yazan tutarı, turistlere 'dolar' olarak ödetiyorlar.

                Kısa mesafe gitmem diyen şoförü şikayet ettim. Ancak hiçbir geri dönüş yapılmadı.

                KİME ŞİKAYET ETMELİ?
                İstanbul                 Taksiciler Esnaf Odası, şikayetler için bir iletişim hattı kurdu. Vatandaşlar 444 15 23 numaralı telefonu arayarak yaşadıkları sorunu anlatabilecek. Bunun yanı sıra yolcular, İBB'ye ait Beyaz Masa'nın 153 numaralı iletişim hattını da arayarak şikayetlerini dile getirebilecekler.
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                Haberler Yaşam İstanbul'un taksi çilesi bitmek bilmedi! Şoförler "Kısa mesafe gitmem" diye tutturdu
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