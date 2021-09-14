İstanbul'un taksi çilesi bitmek bilmedi! Şoförler "Kısa mesafe gitmem" diye tutturdu

İstanbul'un taksi çilesi bitmek bilmedi. Yasak olmasına rağmen sigara içen, yolcuya kaba davranan taksi şoförleri vatandaşın canından bezdirdi. Son dönemde bir de müşteri seçen sürücüler gündeme geldi. Özellikle turistlerin yoğun olduğu Eminönü, Beşiktaş ve Mecidiyeköy gibi ilçelerde taksi bulmak işkenceydi. Şoförler "Kısa mesafe gitmem" diyerek vatandaşı araçtan indirdi! Daha fazla ücret alabilmek için turistleri tercih etti!