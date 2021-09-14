İstanbul'un en uzun isimli camisi Fatih'te! Tek nefeste okuyan bordo berelidir

Caminin ismini söylemekte zorluk yaşayan Emre Coşkun, "Buradaki bütün camilere girdim. Bu camimin de çok önünden geçtim ama girmedim. Ama bu röportajdan sonra gireceğim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. İsmi tam aklımda kalmadı" diye konuştu.

"BU CAMİNİN EN UZUN İSİMLİ CAMİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"