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    • Yaşam
    • 14.09.2021 10:33
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    • 14.09.2021 10:33
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    Erzurum'da intihar girişimi: Film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

    Erzurum’da balkonda intihara kalkışan alkollü şahıs, 2 saat süren çabalar sonucu ikna edilerek indirildi. Binanın önünde toplanan meraklı kalabalık ise, ellerinde telefonlarla saniye saniye olanları izleyip kaydetti.

    İHA
    Telefonu alıp film gibi çektiler!

    Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam Yakutiye ilçesi Ali Ravi Mahallesi'ndeki atıl bir binanın 5. katında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen ve ailevi sorunları olduğu öğrenilen Gökhan K. (37) binanın üst katına çıktı.

    Balkon demirlerinden sırtı dönük vaziyette asılan Gökhan K., etrafına bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen Erzurum Arama Kurtarma ekibine bağlı intihar müzakerecisi Lokman Toptaş tarafından 2 saatin sonunda ikna edilen adam intihardan vazgeçirildi.

        Bu sırada aşağıda toplanan meraklı kalabalık ise dikkat çekti. Onlarca kişi ellerine aldıkları telefonlarla saniye saniye yaşananları kaydetti.

        ALKIŞLA DESTEK VERDİ
        Film gibi saatlerce yaşananları takip eden meraklı kalabalık, şahsın intihardan vazgeçmesi sonrası alkışla destek verdi.

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